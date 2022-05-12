المفوض‭ ‬الأوربي‭ ‬يبحث‭ ‬زيارة‭ ‬للمفتشين‭ ‬الى‭ ‬المفاعلات‭ ‬الايرانية‭ ‬‭ ‬

2022/05/12 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭ ‬تعتقل‭ ‬لأسباب‭ ‬أمنية‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬جنسية‭ ‬أوربية طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الأمن‭ (‬الاستخبارات‭) ‬الإيرانية‭ ‬توقيف‭ ‬شخصين‭ ‬يحملان‭ ‬جنسية‭ ‬دولة‭ ‬أوروبية،‭ ‬للاشتباه‭ ‬بأنهما‭ ‬أتيا‭ ‬الى‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬‮«‬زعزعة‭ ‬استقرار‮»‬‭ ‬البلاد،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬رسمية‭ ‬الأربعاء‭.‬ ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬عن‭ ‬بيان‭ ‬للوزارة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬وتوقيف‭ […]

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