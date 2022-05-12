2022/05/12 | 01:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران تعتقل لأسباب أمنية اثنين من جنسية أوربية طهران- الزمان أعلنت وزارة الأمن (الاستخبارات) الإيرانية توقيف شخصين يحملان جنسية دولة أوروبية، للاشتباه بأنهما أتيا الى الجمهورية الإسلامية من أجل العمل على «زعزعة استقرار» البلاد، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية الأربعاء. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» عن بيان للوزارة أنه «تم تحديد هوية وتوقيف […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوض الأوربي يبحث زيارة للمفتشين الى المفاعلات الايرانية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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