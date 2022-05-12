برباعية دي بروين.. مان سيتي يقوّي حظوظه بلقب بطولة إنكلترا

2022/05/12 | 01:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجل دي بروين "سوبر هاتريك" في الدقائق 7 و16 و24 و60، رافعاً رصيده إلى 19 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم.فيما اختتم زميله رحيم سترلينغ المهرجان التهديفي (84).

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