الشرطة يتغلب على نفط ميسان في الدوري العراقي الممتاز

2022/05/12 | 01:17 - المصدر: بغداد اليوم

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تغلب فريق الشرطة على نظيره نفط ميسان في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل الشرطة هدفين عبر بسام شاكر ومحمد المواس.

وتوقفت المباراة التي اقيمت اليوم الاربعاء على ملعب نفط ميسان لمدة نحو 20 دقيقة بسبب انطفاء إنارة الملعب.

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