من قصاصات أمان صقر اسكندرية .. البحر دا ..مش ملك حد - أمان صقر

2022/05/12 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أمان_صقر البحر دا مش ملك حد ..



البحر دا ..



ملكي أناأنا الصبية المرمرية..



أم الضفاير طايرة بيّةأنا البنية أم الشهامة والمجدعة والمفهوميةعايقة ورايقة ..حلوة واسمي اسكندريةوبحري الابيض..



نسمة العصر الطريةساعات أغيب ..



أيام ف حُضنهأو اخاف أقرّب ..



بالسنةأيام شطوطه تِغوَى عمري وايام بيسقيني ..



الضنـــــــــاوبموجة بيزوّد أنيني ..



وبصخرة بي ......





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