نستنكر بشدة جريمة قتل الصحفية الفلسطينية شيرين ابو عاقله - الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي

2022/05/12 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي من قبل الجيش الاسرائيلي في جنيناثناء احداث مدينة جنين كانت مجموعة من الصحفيين الفلسطيينين يحاولون القيام بعملهم في تغطية الاحداث مرتدين السترات الواقية من الرصاص والمكتوب عليها بكل وضوح "صحافة".



وكان الصحفية الفلسطينية شيرين ابو عاقله ضمنهم.



ورغم ذلك فقد صوب القناص الاسرائيلي رشاشه على رأس شيرين مما ادى الى قتلها في الحال.حزبنا يستنكر بشدة هذه الجريمة النكراء ووحشية الجيش الاسرائيلي ضد الم ......





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