مقتل شيرين أبو عاقلة.. إسرائيل تريد الرصاصة وحديث عن تعاون في التحقيقات

2022/05/12 | 01:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجري مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون محادثات للتعاون في التحقيق في وفاة الصحفية شيرين أبو عاقلة من قناة الجزيرة، بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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