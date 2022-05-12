البيت الأبيض: سوليفان بحث مع السيسي عواقب غزو أوكرانيا.. ودعم واشنطن لاحتياجات مصر

2022/05/12 | 01:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان بحث مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي العواقب العالمية الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا و "دعم واشنطن لاحتياجات مصر من الأمن والغذاء والوقود".

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