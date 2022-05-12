بايدن: أمريكا تقاتل على جبهتين حيث تواجه التضخم.. وتدعم أوكرانيا ضد روسيا

2022/05/12 | 02:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، إن بلاده "تقاتل على جبهتين"، في الداخل والخارج، حيث تواجه التضخم المحلي المرتفع، بينما تدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

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