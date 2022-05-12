2022/05/12 | 02:50 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السجائر الإلكترونية.. تنتشر بين أطفال كردستان رغم القيود) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 5Lcm--YtU1M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السجائر الإلكترونية.. تنتشر بين أطفال كردستان رغم القيود) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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