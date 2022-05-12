مجلس الشيوخ الأميركي يخفق في إقرار قانون للإجهاض

2022/05/12 | 03:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخفق مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، في إقرار قانون فيدرالي يعطي الحق للنساء في الإجهاض، وفق وكالة أسوشيتد برس.

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