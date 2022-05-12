إنتر ميلان يتوج بكأس إيطاليا بفوز مثير على يوفنتوس

2022/05/12 | 03:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توج فريق إنتر ميلان بطلاً لكأس إيطاليا وانتزعه من حامل لقب النسخة الماضية يوفنتوس، ليكلل به للمرة الثامنة في تاريخه.وفاز إنتر ميلان على يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة اتجهت لأشواط إضافية عقب نهاية وقتها الأصلي بتعادل إيجابي (2-2).والتقى يوفنتوس وإنتر ميلان على ملعب “الأولمبيكو” في روما، لخوض نهائي كأس […]

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