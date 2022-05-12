رئيس الأركان الأمريكي يعلق على استخدام روسيا صواريخ فرط صوتية في أوكرانيا

2022/05/12 | 03:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي على استخدام روسيا لصواريخ فرط صوتية في أوكرانيا وقال إن تلك الأسلحة "لم يكن لها تأثيرات مهمة أو تغير قواعد اللعبة".

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