{كليرفيو إيه آي} توقف بيع أدوات التعرف على الوجوه

2022/05/12 | 03:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سان فرانسيسكو: أ ف ب

وافقت شركة "كليرفيو إيه أي" الناشئة المتخصصة في تقنيات التعرف على الوجه المثيرة للجدل، على التوقف عن بيع قواعد بياناتها البيومترية لشركات في الولايات المتحدة، وهو انتصار كبير لمجموعة الحقوق المدنية "ايه سي ال يو".

وقد رفعت "ايه سي ال يو" ومنظمات أخرى دعوى قضائية ضد "كليرفيو ايه اي" قبل عامين لانتهاكها قانون خصوصية البيانات البيومترية في ولاية إيلينوي الأميركية.

ويحظر هذا النص مشاركة بيانات التعرف على الوجه أو قزحية العين، أو بصمات الأصابع، على سبيل المثال، من دون إذن من الأشخاص المعنيين.

وينص الاتفاق والذي يتعين استحصاله على موافقة المحكمة، على أن "كليرفيو إيه أي" لم يعد بإمكانها إتاحة قاعدة بيانات الوجوه لمعظم الكيانات الخاصة في الولايات المتحدة.



لكن يمكن للشركة الاستمرار في التعاون مع السلطات (باستثناء ولاية إيلينوي لمدة خمس سنوات).

وقال نائب مدير اتحاد الحريات المدنية الأميركي ناثان فريد ويسلر "لم يعد بإمكان كليرفيو التعامل مع المعرفات الحيوية الفريدة للأشخاص كمصدر للربح من دون قيود".



وأمل ويسلر أن تتفاعل شركات أخرى قد تكون معنية مع هذا التطور الجديد بالشكل المطلوب.



وقال "تُظهر هذه الاتفاقية أن اعتماد قوانين خصوصية قوية يمكن أن يوفر حماية حقيقية ضد إساءة الاستخدام"، في إشارة إلى عدم وجود قانون لخصوصية الإنترنت على المستوى الوطني في الولايات المتحدة.



من جانبها، أبدت "كليرفيو إيه آي" رضاها عن الاتفاق الذي يتيح لها طي هذه الصفحة.



وأكد المحامي لي ولوسكي نيابة عن الشركة، ردا على أسئلة وكالة فرانس برس أن "هذه الاتفاقية انتصار كبير لشركة (كليرفيو إيه آي).



هذا لا يغير البتة في نموذج أعمالها الحالي".



وأشار إلى أن الشركة "ستواصل توسيع عرضها التجاري وفق القانون"، "وستدفع مبلغا صغيرا لتغطية الدعاية والنفقات، وهو مبلغ أقل بكثير من التكلفة التي كانت ستتكبدها جراء أي محاكمة في القضية".

وقالت ليندا كوشيتل تورتوليرو، رئيسة جمعية "أكسيون" التي تتخذ مقرها في شيكاغو إن "كليرفيو لم تأخذ في الحسبان إمكانية استخدام المعلومات البيومترية في تعريض حياة الناجين من العنف المنزلي والاعتداء الجنسي للخطر وتهديدها".



ووصفت الاتفاق بأنه "نصر كبير" للأشخاص الأكثر ضعفا في ولاية إيلينوي.

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