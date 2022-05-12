-القرآن الأصلي:التاريخ الحقيقي للنص المنزل- -أطروحة منذر سفار- - جدو جبريل

2022/05/12 | 04:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جدو_جبريل محور: أطروحاتبدأت الدراسة النقدية للنص القرآني في الغرب من خلال عمل لا يزال مرجعًا حتى يومنا هذا ، وهو عمل "تيودور نولدكه" - Theodore Nöldeke- صاحب كتاب " تاريخ القرآن" الصادر في سنة 1860 ، قبل تحديثه في سنة 1909 من طرف "فريدريك شوالي".وإلى جانب تيار النقد التاريخي للقرآن، ظهر اتجاه جديد للبحث في منتصف القرن العشرين تقريبًا اهتم بدراسة الأنواع الأدبية المستخدمة في النص المقدس للإسلام.



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