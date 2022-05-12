العراق بين خيارين.. دعوات لحل الانسداد السياسي أو حل البرلمان

2022/05/12 | 04:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد سبعة أشهر بالضبط على إجراء الانتخابات التشريعية "المبكرة" في العراق في أكتوبر الماضي، تصاعدت الدعوات – مجددا – لإجراء انتخابات مبكرة أخرى، وحل البرلمان الذي يوصف بأنه "عجز" عن إنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد.

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