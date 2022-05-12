كوريا الشمالية تعلن تسجيل أول إصابة بـ

2022/05/12 | 04:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كوريا الشمالية، الأربعاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس"كوفيد-19" في العاصمة بيونغ يانغ، وفقًا لوسائل إعلام رسمية.

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