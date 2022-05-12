ساوث كارولينا.. رجل يموت بسكتة قلبية أثناء دفنه امرأة قتلها

2022/05/12 | 04:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحقق السلطات في ساوث كارولينا في قضية قتل لرجل يعتقد أنه قتل امرأة في فناء منزله، وأصيب بنوبة قلبية وتوفي أثناء محاولته دفنها، وفق تقرير نشرته إذاعة "أن بي أر".

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