غوتيريش يدافع عن لقائه ببوتين: من المهم التحدث مع من يتسبب في مشكلة أو يمكنه حلها

2022/05/12 | 05:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه من الصواب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأضاف أن "المرء بحاجة إلى التعامل مع أولئك الذين يتسببون في المشكلة أو الذين يمكنهم حلها".

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