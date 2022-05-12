2022/05/12 | 06:20 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VVK1C2JB8qE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - غسان العطية: الانسداد السياسي لن يحل إلا بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - غسان العطية: الانسداد السياسي لن يحل إلا بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).