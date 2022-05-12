2022/05/12 | 06:20 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aE4wY6MzJvw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - نائب مستقل: نحن مع حكومة الأغلبية السياسية لغرض تحديد المسؤولية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - نائب مستقل: نحن مع حكومة الأغلبية السياسية لغرض تحديد المسؤولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).