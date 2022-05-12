واشنطن بوست: عوائد روسيا من النفط ترتفع وتوجيه الشحنات لأسواق أخرى

2022/05/12 | 06:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي يسعى فيه الغرب إلى تشديد الخناق على الاقتصاد الروسي، إلا أن موسكو ما تزال تجني أرباحا طائلة من بيعها للنفط، بحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.

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