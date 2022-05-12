للسعوديين والبحرينيين.. إعفاء إلكتروني من التأشيرة لدخول بريطانيا

2022/05/12 | 06:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات البريطانية، الأربعاء، أن المواطنين في المملكة العربية السعودية والبحرين سيتأهلون للإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لدخول أراضي المملكة المتحدة.

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