أرامكو السعودية تطيح بـ

2022/05/12 | 06:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطاحت شركة أرامكو النفطية السعودية بعملاقة التكنولوجيا الأميركية "آبل"، الأربعاء، وأصبحت أغلى شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بعدما أدّى ارتفاع أسعار الذهب الأسود إلى صعود قيمة أسهم الشركات النفطية في حين تراجعت أسعار أسهم شركات التكنولوجيا.

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