صلاح : انا افضل لاعب وارقامي تثبت ذلك

2022/05/12 | 07:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واعأكد نجم ليفربول ،محمد صلاح، عدم اكتراثه لمقارنته بلاعبين آخرين، مؤكدا أنه لا يسعى سوى لخدمة فريقه والمساهمة في وقوفه على منصات التتويج.وشدد صلاح على ثقته بقدراته وإمكانياته، مبينا أنه لا يبدي أي اهتمام باتهامه بالأنانية على حساب زملائه في الفريق.وقال صلاح : "لا أستمع إلى كل ما يقال منذ بداية الموسم، لو تمت مقارنتي بجميع من في مركزي، سأكون أفضل من الجميع، يجب أن أركز على عملي فقط والأرقام خير دليل". من ناحية ثانية جدد صلاح حماسه لمقابلة ريال مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا يوم 28 آيار الجاري في باريس، حيث يتطلع ليفربول لرد الثأر من الخسارة أمام الفريق ذاته في نهائي العام 2018، والتي أصيب فيها اللاعب المصري في كتفه، ليخرج من الملعب في الشوط الأول.وتابع صلاح : "كان الأمر حزينا بالنسبة لي أن أخرج مصابا من المباراة، لكن علي أن أتقبل ذلك ولا يجب أن نبكي على الأطلال، الحمد لله عدت بعد ذلك بعام وفزت بالمباراة النهائية، والآن نستعد لرد اعتبارنا أمام ريال مدريد وأنا متحمس للغاية لهذه المباراة". المصدر/كورة

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