ريال مدريد أبدى اهتماما. تنافس كبير من أندية أوروبا على

2022/05/12 | 07:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر مطلعة لصحيفة "أس" المدريدية أن النجم الفرنسي الواعد، أورلين تشواميني، قرر عدم البقاء في ناديه الحالي، موناكو، والتوجه للعب في الدوري الإسباني أو "البريميرليغ" الإنكليزي.

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