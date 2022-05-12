قفزة الروبل الجديدة وخطاب بايدن يثيران تفاعلا.. ومغردون: من يستنزف الآخر؟

2022/05/12 | 07:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأزمة الأوكرانية ملقين الضوء على ارتفاع سعر الروبل مجددا بتداولات الأربعاء بعد التراجع الطفيف بنهاية الأسبوع الماضي أمام الدولار.

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