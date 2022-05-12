شيرين أبو عاقلة .. جريمة إعدام مشهودة - نهاد ابو غوش

2022/05/12 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشتنضاف جريمة الإعدام الميداني للصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، عند مداخل مخيم جنين، إلى سابقاتها من جرائم قتل وإعدام أكثر من 45 صحافيا وصحافية، فلسطينيين وأجانب، أعدمتهم قوات الجيش الإسرائيلي منذ العام 2000.



جرى استهداف بعضهم في أثناء تغطيات المواجهات الميدانية، وبعضهم الآخر قضى في استهداف مكاتبهم بقصف جوي.



وفي جميع هذه الحالات، لم تجر محاسبة أو مساءلة أي جندي أو ضابط أو مسؤول إسرا ......





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