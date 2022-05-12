مصر.. انخفاض في حجم المعروض من السيارات.. وتجار يوضحون الأسباب

2022/05/12 | 08:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تجار سيارات في مصر انخفاض كبير في حجم المعروض من السيارات بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بحجم الطلب، ويشمل هذا الانخفاض كافة الموديلات والطرازات، بالإضافة إلى ارتفاع قوائم الانتظار في شراء السيارات الجديدة لتتراوح بين 6-9 شهور.

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