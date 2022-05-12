فون دير لايين: روسيا هي أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي

2022/05/12 | 08:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، خلال زيارة إلى طوكيو، الخميس، أنّ روسيا تشكل "أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي" بسبب غزوها أوكرانيا.

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