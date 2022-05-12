تأثير انفجار ناقلة النفط

2022/05/12 | 08:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قطر عن المساهمة بمبلغ مليوني دولار لمواجهة التهديد الذي تشكله ناقلة النفط العائمة "صافر" قبالة الساحل اليمني.

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