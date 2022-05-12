كمين محكم يطيح بمبتز الكتروني في بابل

2022/05/12 | 08:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، القبض على متهم لقيامه بإبتزاز إمرأة الكترونياً على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) شمالي المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز قسم شرطة قضاء المسيب تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين بقضايا الإبتزاز الألكتروني بعد بلاغ تقدمت به مواطنة حول تعرضها للإبتزاز".وأضافت، أن "عملية القبض تمت من خلال إستدراج المتهم بكمين أمني مُحكم بعد أخذ الموافقات الأصولية وبالاشتراك مع المشتكية، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيفه وفق مادة الإتهام أصولياً".

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