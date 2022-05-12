مقتل شيرين أبو عاقلة.. تداول فيديو ما قالته مذيعة CNN عن زميلتها

2022/05/12 | 09:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقدمة البرامج في شبكة CNN، كريستيان أمانبور وما قالته عن مقتل الإعلامية بقناة الجزيرة، شيرين أبوعاقلة.

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