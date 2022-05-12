المغرب.. تقرير حقوقي يدعو لإلغاء عقوبة الإعدام

2022/05/12 | 09:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب تقرير حقوقي السلطات المغربية بالإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام بالمغرب، منبها إلى أن الدستور المغربي ينص على الحق في الحياة وأن تلك العقوبة لم تنقذ منذ العام 1993، وفقا لما ذكر موقع "هسبريس" المحلي.

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