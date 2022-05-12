أجيال مرت عبرها.. اقدم بوابة بستان عراقي لاتزال قائمة منذ 300 عام (صورة)

2022/05/12 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

بالرغم من مرور 300 عام على تشييدها وبنيت من "طين" الا انها بقت صامدة، بوابة اقدم بستان في العراق لاتزال قائمة تمرر أجيال مرو عبرها.

وتبعد البوابة للبستان الكبير المترامي الأطراف كليومترات قليلة جدا في اطراف حوض بهرز جنوبي ديالى ولاتزال صامدة رغم مرور اكثر من 300 سنة على تشيدها وسط تأكيدات بانها اقدم بوابة في العراق على الاطلاق ويستخدمها ذويها حتى الان.

ويقول المؤرخ احمد الخيلاني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "محافظة ديالى بشكل عام ومنها بهرز تضم بين ثناياها كنوز لاتحصى عن التاريخ ويبدو ان البوابة هي واحدة من الاف الكنوز التي يجب الاهتمام بها خاصة وانها تحكي قصص أجيال مرت عبرها".

واضاف، ان "ديالى تضم اكثر من 800 موقع اثري بعضها يعود للألف الثالث قبل الميلاد ما يعطي تفسير عن حجم الارث الحضاري في ارض ام البرتقال التي شهدت ولادة حضارات متعددة ابرزها مملكة اشنونا وكانت بهرز بمثابة معقلها الرئيسي قبل 3 الاف سنة".

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