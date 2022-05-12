الكشف عن تفاصيل انفجار السليمانية..هذه آخر حصيلة

2022/05/12 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_السليمانية

كشف مصدر في الدفاع المدني بمحافظة السليمانية تفاصيل الانفجار بمنظومة الغاز الذي حدث في ساعة متأخرة من ليلة أمس مؤكدا إن 15 مواطناً أصيب نتيجة تفجير اسطوات غاز داخل إحدى المقاهي الليلية في شارع سالم وسط المحافظة.وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث واستطاعت اخماد الحريق الذي التهم البناية واخلاء المصابين إلى مستشفى شار.وبين أن أسباب الحادث هو انفجار اسطوانات غاز داخل مقهي ليلي في شارع سالم الذي يزدحم بالناس حتى ساعة متأخرة من الليل ويضم مقاهي شعبية ومطاعم وأضاف أن من بين المصابين امراتين وعاملين اثنين في المقهى احدهم فلبيني الجنسية والآخر هولندي، وقد تم انقاذ سبعة منهم وآخر نجا من مكان الحادث حتى وصلت فرق الانقاذ واخرجت المتبقين.

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