بالصور: ممارسة امنية في الرفاعي تسفر عن القبض على 9 متهمين وضبط اسلحة واعتدة



بالصور: ممارسة امنية في الرفاعي تسفر عن القبض على 9 متهمين وضبط اسلحة واعتدة
2022/05/12 | 09:33 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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