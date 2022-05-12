مقتل شيرين أبو عاقلة.. فيديو مزعج يوثّق لحظات ما بعد إطلاق النار

2022/05/12 | 09:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقط هذا الفيديو بعد لحظات من مقتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة بإطلاق نار، حيث قتلت أبو عاقلة أثناء قيامها بتغطية من الضفة الغربية.

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