القرآن محاولة لقراءة مغايرة 55 - ضياء الشكرجي

2022/05/12 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي وَإِذ قالَ لَهُ رَبُّهُو أَسلِم قالَ أَسلَمتُ لِرَبِّ العالَمينَ (131)(الإسلام) كمصدر للفعل (أَسلَمَ، يُسلِمُ)، فهو (مُسلِمٌ) لله، يرد في القرآن بمعنيين، بالمعنى الإيماني القلبي العرفاني، كما في هذه الآية، ويمثل أعلى درجات الإيمان، والمعنى الشكلي الظاهري الحقوقي، بمعنى مجرد الانتماء إلى المسلمين كأمة، وذلك بمجرد توفر الشرط الظاهري للانتماء، إما بنطقه بالشهادتين، إذا كان متحولا إلى الإسلام، ولم ......





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