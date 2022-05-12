النفط يهبط أكثر من 1% بسبب مخاوف بشأن التضخم

2022/05/12 | 09:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع أسعار النفط لأكثر من 1٪ متأثراً بمخاوف الركود الاقتصادي.

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