تفاصيل اتفاق عراقي ــ قطري لتوريد مليون و500 ألف طن من الغاز

2022/05/12 | 09:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشفت وزارة الكهرباء عن الاتفاق مع الجانب القطري على توريد مليون و500 ألف طن من الغاز سنوياً للمساهمة في سدِّ العجز، إلى جانب اتخاذ إجراءات سريعة لاستيرادها.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد موسى العبادي، بحسب الصحيفة الرسمية، إنَّ "العراق لديه رغبة بتوريد الغاز القطري لسد النقص الحاصل في الغاز اللازم لتشغيل المحطات سواء المورد أو الوطني".

وأشار إلى "الاتفاق مع الجانب القطري على توريد الغاز بكمية مليون ونصف المليون طن سنوياً، لكنها تحتاج من العراق إلى اتخاذ إجراءات سريعة وأمور لوجستية كتجهيز الموانئ وإنشاء منصات للغاز المسال وتجهيز شبكة أنابيب لنقله من الموانئ إلى محطات الكهرباء".

ولفت العبادي إلى أنَّ "وصول الغاز القطري يحتاج إلى فترة تتراوح بين 12ـ 15 شهراً وهي مدة طويلة جداً، لكن رئيس الوزراء أوعز باستنفار جميع الوزارات المعنية للانتهاء من عملية الربط وتذليل جميع الإجراءات والعمل بشكل سريع وإنجاز ما هو مطلوب في غضون 8 أشهر".

وأوضح أنَّ "تنوع مصادر الغاز ظاهرة صحية لصالح عمل منظومة الكهرباء"، مشيراً إلى "وجود فجوة ما بين العرض والطلب في الكهرباء، إذ تصل حاجة العراق إلى ما يقارب 35 ألف ميغاواط والمتحقق حالياً 25 ألف ميغاواط خلال الصيف الحالي".

وكانت وزارة الكهرباء قد أفصحت مؤخراً عن التوصل إلى تفاهمات جديدة مع الجانب الإيراني لرفع كميات الغاز المصدر في سبيل سد العجز الحاصل في تشغيل محطات الكهرباء استعداداً لموسم الصيف المقبل.

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