2022/05/12 | 09:55 - المصدر: قناة التغيير

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مظهر محمد صالح: الموازنة ستكون توسعية وستتضمن انفاقا جيدا للقطاعات الاجتماعية والاستثمارية

وفي تصريح للتغيير قال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء ان موازنة العام 2022 ستكون توسعية وليس انكماشية كما ستتضمن انفاقا جيدا للقطاعات الاجتماعية والاستثمارية

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