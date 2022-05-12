رئيس هيئة الحشد يزور كركوك

2022/05/12 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بزيارة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الى محافظة كركوك.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "الفياض سيزور محافظة كركوك للقاء محافظها وعدد من القيادات الامنية وقاده الحشد الشعبي".

واضاف: كما سيحضر رئيس هيئة الحشد احتفالية الذكرى السادسة لتحرير قصبة بشير جنوب كركوك من تنظيم داعش والتي كانت البداية لتحرير المناطق في محافظة كركوك".

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