2022/05/12 | 10:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت وزارة الصحة والسكان المصرية مؤخرًا من تناول أو اصطياد سمكة تُعرف بكونها "الأشد فتكًا بالعالم"، وذلك بتغريدة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليس لسمها مصل حتى الآن.. وزارة الصحة المصرية تحذر من تناول السمكة الأشد فتكًا بالعالم) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليس لسمها مصل حتى الآن.. وزارة الصحة المصرية تحذر من تناول السمكة الأشد فتكًا بالعالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).