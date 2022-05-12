معارضة الخارج بين المعارضة البوليسية ، والمعارضة الارهابية . - سعيد الوجاني

2022/05/12 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني معارضة الخارج ، بين المعارضة البوليسية ، والمعارضة الإرهابية .هل سيعيد النظام الجزائري ضبط آليات تعامله مع عملاءه من ( مغاربة ) الخارج ؟درج العديد من الناشطين الشخصيين ، وليس التنظيميين ، وليس الإيديولوجيين ، على ترديد بعض الاتهامات من قبل المعارضة البوليسية ، والمعارضة الإرهابية ..



وذلك كما يعتقد هم ، لطبيعة ونوع التحرك الذي يضبط تصرفات بعض الأشخاص ، التي تدعي المعارضة الجذرية للنظام ، بق ......





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