جمعيّة رسامي الكاريكاتير تقيم معرضاً تشكيليّاً حول آفة المخدرات

2022/05/12 | 10:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- فاطمة رحمة

تستعد جمعية رسامي الكاريكاتير في العراق، إقامة معرض تشكيلي بعنوان "آفة قاتلة".

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ "جمعية رسامي الكاريكاتير في العراق، ستقيم معرضاً تحت عنوان (المخدرات آفة تقتل الجميع) ضمن فعاليات ملتقى رضا علوان الثقافي، في العاشرة من صباح يوم غدٍ الجمعة الثالث عشر من آيار الحالي".

وأضاف، أن "المعرض سيتناول أعمالاً توضّح مضارَّ المخدرات ويحثُّ على الإبتعاد عنها، بلغة واضحة ومعبِّرة".

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