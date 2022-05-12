2022/05/12 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قارافاد مصدر طبي، اليوم الخميس، بتسجيل حالة وفاة لأمراة بالحمى النزفية في ذي قار.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "امراة من سكنة قضاء الناصرية تبلغ من العمر 22 عاماً توفيت بعد اصابتها بالحمى النزفية".واضاف ان "الكوادر الصحية في بابل سجلت اصابة جديدة هذا اليوم بالحمى النزفية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تسجل حالة وفاة لأمراة بالحمى النزفية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تسجل حالة وفاة لأمراة بالحمى النزفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).