حالة وفاة في الناصرية وإصابة جديدة في بابل جراء الحمى النزفية

2022/05/12 | 10:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفيت شابة من سكنة مدينة الناصرية التابعة لمحافظة ذي قار، جراء إصابتها بالحمى النزفية، فيما سجّلت محافظة بابل إصابة جديدة اليوم الخميس.

وقال مصدر طبي، إن “شابة من سكنة مدينة الناصرية تبلغ من العمر 22 عاماً توفيت بعد اصابتها بالحمى النزفية”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “محافظة بابل سجلت اصابة جديدة هذا اليوم بالحمى النزفية”.

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