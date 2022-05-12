مقتل أبو عاقلة.. قرار بشأن الرصاصة والتحقيق المشترك

2022/05/12 | 10:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت السلطة الفلسطينية، الخميس، طلب إسرائيل بإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية، شيرين أبو عاقلة، وتسليم الرصاصة التي أدت لمقتل مراسلة قناة الجزيرة القطرية.

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