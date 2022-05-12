2022/05/12 | 10:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على 15 مطلوبا في بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): ان "القطعات الامنية مستمرة بملاحقة العناصر الارهابية والخارجين على القانون ومرتكبي الدكات العشائرية (ارهاب المواطنين) وذلك للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها بالتنسيق والمتابعة مع مدير قسم استخبارات وامن/قيادة عمليات بغداد، حيث تمكنت قوة من فرقة المشاة السابعة عشر وبالاشتراك مع مفرزة من جهاز الامن الوطني/مكتب المحمودية من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4/1 ارهاب جاء ذلك بعد رصد تواجده ضمن قاطع المسؤولية في مناطق جنوب بغداد".

واضافت ان "قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بنصب كمين في احدى سيطرات منطقة البلديات تمكنت خلاله من رصد ومطاردة عجلة نوع "جارجر" يستقلها متهمين اثنين من سكنة محافظة (ذي قار) ضبط بحوزتهما كيلو غرام واحد من مادة الكرستال المخدرة".

وتابعت ان "قوة من لواء (42) فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت ايضا من القاء القبض على متهمين اثنين يستقلان دراجة من نوع "تكتك" ضبطت بحوزتهما سلاح (بندقية) وتشير اعترافاتهما الأولية بنية تنفيذ جريمة الدكة العشائرية ضمن قاطع المسؤولية شرقي بغداد".

واوضحت ان "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد ومن خلال دورياتها المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة تمكنت ايضا خلال (24 ساعة الماضية) من القاء القبض على (10) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بالتزوير ومنتحل لصفة رسمية "ضابط" بالإضافة الى ضبط طائرة مسيرة (دورن) غير مجازة مع أربعة مسدسات وأربعة صواريخ RBG7 و(2770) اطلاقة عتاد مختلفة الاحجام وكمية من المواد المخدرة واجهزة تعاطيها".

واكدت "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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