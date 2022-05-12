تحذير من بدء النزوح القسري بسبب الجفاف بإحدى قرى ديالى

2022/05/12 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف النائب السابق فرات التميمي، اليوم الخميس، عن تسجيل أول نزوح قسري بسبب الجفاف في ديالى، فيما حذر من اتساع رقعته ليشمل مناطق أخرى مع غياب الحلول.

وقال التميمي في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم) إنه "وفق المعلومات تم رصد نزوح لبعض الاسر من قرى جنوب قضاء بلدروز، مؤخرا بسبب تعذر وصول مياه الشرب اليها في خطوة تثير القلق اذا ما تفاقمت الازمة في الاشهر القادمة".

واضاف أن " بلدروز ربما من أكثر المدن العراقية تضررا من ازمة الجفاف بالوقت الراهن وهي تحاصر قرابة ربع مليون نسمة".

وأشار التميمي الى ان "ملف الجفاف في هذه المدينة لا يحظى بالاهتمام وفق ما نراه رغم خطورة الموقف وعدم وجود اي بدائل توفر المياه"، لافتاً الى ان "نزوح بعض الاسر هي رسالة خطيرة تستدعي ان يكون للجهات ذات العلاقة خطوات استباقية من اجل تفادي كارثة الجفاف في موسم الصيف والسعي الى بلورة حلول كما حدث في بعقوبة من خلال تامين مشروع احياء نهر خريسان عبر جدول أسفل الخالص".

وتعاني قرى ديالى الحدودية من الجفاف نتيجة شح الأمطار وقطع إيران لمياه معظم الروافد المتدفقة إلى العراق.

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